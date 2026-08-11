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Kahramanmaraş'ta Orman Koruma Ekipleri 7/24 Sahada

Kahramanmaraş'ta Orman Koruma Ekipleri 7/24 Sahada
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Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve yasa dışı müdahalelerin önlenmesi için 7 gün 24 saat devriye görevi yürütüyor. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı teyakkuzda olan ekipler, usulsüzlüklere karşı denetimlerini sürdürüyor. Müdürlük, vatandaşları ormanlık alanlarda duyarlı olmaya çağırdı.

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve yasa dışı müdahalelerin önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor.

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda gerçekleştirdikleri devriyelerle bölgeyi kontrol ederken, usulsüzlük ve yasa dışı müdahalelere karşı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı da ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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