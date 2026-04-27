Haberler

Kahramanmaraş'ta kızılçam tohumları sahaya hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta kızılçam tohumları sahaya hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, gençleştirme sahalarında kullanılmak üzere hazırlanan kızılçam tohumlarının sahaya sevk edilmek üzere hazır hale getirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, gençleştirme sahalarında kullanılmak üzere hazırlanan kızılçam tohumlarının sahaya sevk edilmek üzere hazır hale getirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nde kızılçam tohumları doğayla buluşmak için hazırlandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Gençleştirme sahalarında toprakla buluşacak, memleketimizi yeniden yeşillendirecek kızılçam tohumları Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nde özenle hazırlanarak sahaya sevk edilmeyi bekliyor. Doğanın döngüsüne hayat katacak bu tohumlar, yarınların daha güçlü ve yeşil ormanlarına dönüşmek için gün sayıyor" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

