Kahramanmaraş'ta kızılçam tohumları sahaya hazırlanıyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, gençleştirme sahalarında kullanılmak üzere hazırlanan kızılçam tohumlarının sahaya sevk edilmek üzere hazır hale getirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nde kızılçam tohumları doğayla buluşmak için hazırlandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Gençleştirme sahalarında toprakla buluşacak, memleketimizi yeniden yeşillendirecek kızılçam tohumları Andırın Orman İşletme Müdürlüğü'nde özenle hazırlanarak sahaya sevk edilmeyi bekliyor. Doğanın döngüsüne hayat katacak bu tohumlar, yarınların daha güçlü ve yeşil ormanlarına dönüşmek için gün sayıyor" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı