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Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları düştü, Nurhak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

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Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları düştü, Nurhak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
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Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek kesimlerde kış mevsiminin ilk kar manzaraları görüldü. Bölgenin en yüksek noktalarından Nurhak Dağı, yağan karla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterdi. Nurhak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış mevsiminin ilk kar manzaraları görülmeye başlandı.

Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Nurhak Dağı, yağan karla birlikte beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Zirvede ortaya çıkan kar manzarası görsel şölen sundu. Bölge halkı da kışın gelişini hissetmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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