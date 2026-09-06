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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çakıoğlu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 6 arazöz ve 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, soğutma işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Onikişubat ilçesi Çakıoğlu mevkiinde saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Şekeroba Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 1 dozer, itfaiye ekipleri ve diğer kurumlara ait araçlarla müdahale edildi. 70 personelle karadan ve havadan müdahele edilen yangın kontrol altında alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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