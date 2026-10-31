Kahramanmaraş Andırın'da sonbahar yağmurları sonrası mantar bereketi yaşanıyor

Kahramanmaraş Andırın'da sonbahar yağmurları sonrası mantar bereketi yaşanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Andırın'da sonbahar yağmurları sonrası toprak suya doyunca dağlarda çeşitli mantarlar çıktı; vatandaşlar dağlara akın edip sepetlerini taze mantarla doldurdu. İrfan Güntürk, toplanan şifalı mantarların sofralara bolluk getirdiğini söyledi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından toprağın suya doymasıyla birlikte dağlarda mantar bereketi yaşanıyor.
Andırın ilçesinde etkili olan sonbahar yağışlarının ardından dağlarda çeşitli türlerde mantarlar çıkmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar mantar toplamak üzere dağlara akın ederken; sepetler taze mantarlarla doldu taştı.
Bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaş İrfan Güntürk, toprağın suya doymasıyla doğanın kollarını açtığını belirterek, toplanan şifalı mantarların sofralara bolluk getirdiğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı