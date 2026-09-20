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Kahramanmaraş Andırın'da kadınlar kışlık için imece usulü yufka ekmek yapıyor

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Kahramanmaraş Andırın'da kadınlar kışlık için imece usulü yufka ekmek yapıyor
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kadınlar, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında imece usulü yufka ekmek yapmaya başladı. Mahallelerde bir araya gelen kadınlar, hamuru yoğurup bezeleri açıyor, odun ateşindeki sacda pişirdikleri yufka ekmekleri kış için saklıyor.

Kahramanmaraş'ta kadınlar, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında imece usulü yufka ekmek yapmaya başladı.

Kışlık ekmek ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra komşuluk ve dayanışma kültürünün de yaşatıldığı yufka ekmek mesaisi, Andırın'da geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Adırın ilçesinde mahallelerde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yufka ekmek hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Komşuluk dayanışmasının da yaşatıldığı çalışmalarda kadınlar, hamur yoğurma, beze hazırlama, yufka açma ve pişirme işlerini imece usulüyle gerçekleştiriyor. Yufka ekmek yapımında un, tuz ve suyla hazırlanan mayasız hamur, büyük leğenlerde yoğrularak sert kıvama getiriliyor. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılarak bezeler hazırlanırken, bezeler oklava yardımıyla ince şekilde açılıyor. Açılan yufkalar ise odun ateşinde kızdırılan sac üzerinde arkalı önlü pişiriliyor. Kuru halde saklanan yufkalar, tüketileceği zaman üzerine su serpilerek yumuşatılıyor ve sofralarda ekmek olarak kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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