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Kahramanmaraş Andırın'da geyikler Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında görüntülendi

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Kahramanmaraş Andırın'da geyikler Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında görüntülendi Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Andırın'da geyikler Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında görüntülendi
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın zirveye yakın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi. Geben Mahallesi sınırlarında araziye çıkan vatandaşlar, üç geyiği cep telefonu kameralarıyla kaydetti; geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi.

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarında yer alan, sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, dağın zirveye yakın sarp yamaçlarında üç geyikle karşılaştı. Vatandaşlar, doğal ortamındaki geyikleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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