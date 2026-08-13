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Yenivakıf Köyü'nde Kabristanlık Çevresine Kilit Parke

Yenivakıf Köyü'nde Kabristanlık Çevresine Kilit Parke
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Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli'ye bağlı Yenivakıf Köyü'ndeki kabristanlık çevresinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Bölge düzenlenirken, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak iyileştirmeler yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Yenivakıf Köyü'nde kabristanlık çevresinde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Çilimli ilçesine bağlı Yenivakıf Köyü'nde kabristanlık çevresinin daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kilit parke taşı çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında kabristanlık çevresindeki alan kilit parke taşlarıyla düzenlenirken, vatandaşların bölgeye ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler de yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, köylerdeki ortak kullanım alanlarının daha güvenli, düzenli ve uzun ömürlü hale getirilmesine yönelik çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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