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Turkuaza bürünen İznik Gölü mest etti

Turkuaza bürünen İznik Gölü mest etti
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Bursa'daki İznik Gölü, hava sıcaklıklarının artmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu turkuaz renge büründü. Turkuaz suyun içinde kalan tarihi bazilika büyük ilgi gördü. Kartpostallık manzaralar dron ile kaydedildi.

İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaza bürünmesiyle görenleri mest etti. Turkuazın içinde kalan bazilika ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kartpostallık görüntüler, dron ile kaydedildi.

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Maldivler sahillerini aratmayan İznik Gölü'ne gelenlerden kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

Tarihi yaklaşık 2 bin yıllık bazilikaya da ilgi turkuaz renkli suyun içinde daha fazla oldu. 2014 yılında dünyanın en önemli buluşu olan bazilika, vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oldu. İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi.

Ayrıca, kartpostallık görüntülerin oluştuğı İznik Gölü havadan görüntülendi.

Sahilde bulunan kafe işletmecisi Bekir Uslu, "Havaların ısınmasıyla beraber soda moleküllerinin patlaması sonucu bir hava oluşuyor. Hava sıcaklarının sarkmasıyla bu günlere denk geldi. Birkaç yıl önce ağustos ayında olmuştu, şimdi temmuz ayında oldu. Bu muhteşem güzellik ortaya çıktı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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