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İstanbul Eyüpsultan'da sağanak İslambey Caddesi'nde su birikintisi oluşturdu

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İstanbul Eyüpsultan'da sağanak İslambey Caddesi'nde su birikintisi oluşturdu
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Meteoroloji uyarısı sonrası İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da caddeleri su altında bıraktı. İslambey Caddesi'nde açılmadığı öne sürülen rögarlar nedeniyle biriken su, sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte Eyüpsultan'da cadde ve sokaklar göle döndü.

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte caddeler göle dönerken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi İslambey Caddesi'nde ise asfalt çalışmalarının ardından açılmadığı öne sürülen rögarlar nedeniyle yağmur suları yolda birikti. Cadde adeta göle dönerken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin su birikintilerinden geçerken zor anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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