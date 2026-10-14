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İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası çöken yolda polis önlem aldı

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İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası çöken yolda polis önlem aldı
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İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli yağış sırasında Eyüpsultan Bulvarı'nda yol çöktü. Polis, araçların çukura düşmemesi için önlem alırken ekipler kepçeyle müdahale etti; trafik kilitlendi ve vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli yağış sırasında yol çöktü. Polis, olay yerinde önlem aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Polisler araçların çukura düşmemesi için önlem alırken, ekipler kepçe ile müdahale etti. Yol çökmesi nedeniyle trafik kilitlenirken, vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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