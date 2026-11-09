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İstanbul'da yoğun sis trafiği aksattı, bazı bölgelerde zincirleme kazalara yol açtı

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek trafikte aksamalara ve bazı bölgelerde zincirleme kazalara neden oldu. Sis tabakası arasından süzülen güneş ışınları dronla görüntülenirken, işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi. Görüş mesafesinin düşmesi trafikte aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azalması nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, bazı noktalarda yoğunluk oluştu. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan sis, yüksek yapıları adeta sis denizinin içerisinde bıraktı. Güneş ışınlarının sis bulutları arasından süzüldüğü anlar, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. Kentte oluşan kartpostallık manzaralar izleyenleri hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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