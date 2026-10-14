İstanbul'da yağış sonrası Perpa duraklarında yoğunluk kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Perpa metrobüs ve otobüs duraklarında yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Perpa metrobüs durağında yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı. Yağmura yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metrobüse binmek için yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların yağıştan kaçarak otobüse binmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı