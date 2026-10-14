Haberler

İstanbul'da yağış sonrası Perpa duraklarında yoğunluk kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yağış sonrası Perpa duraklarında yoğunluk kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Perpa metrobüs ve otobüs duraklarında otobüs ile metrobüse binmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Perpa metrobüs ve otobüs duraklarında yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Perpa metrobüs durağında yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı. Yağmura yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metrobüse binmek için yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların yağıştan kaçarak otobüse binmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

Dev maça saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması
Destici: Azerbaycan’ın aynı bedelleri ödemesini istemiyoruz

Başörtüsü yasağı konusunda tavrı netleşti

Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Topuklu ayakkabısını giydi, inanılmazı başardı
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu

İptal edilen bu golde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı

Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı kamerada! Soğukkanlılığı buz kestirdi

Yazıhaneye girdi, ateş etti, çıktı gitti! Soğukkanlılığı buz kestirdi