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İstanbul'da sağanak sonrası Boğaz üzerindeki yoğun bulutlar Beykoz'dan görüntülendi

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İstanbul'da sağanak sonrası Boğaz üzerindeki yoğun bulutlar Beykoz'dan görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sağanak sonrası Boğaz üzerindeki yoğun bulutlar Beykoz'dan görüntülendi
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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, sabah saatlerinde de sürdü. Boğaz üzerinde oluşan yoğun yağmur bulutları Beykoz'dan görüntülenirken, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın ardından Boğaz'ın üzerinde yoğun yağmur bulutları oluştu. Beykoz'dan görüntülenen bulut kütleleri dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Boğazı'nın üzerinde oluşan büyük yağmur bulutu kütleleri Beykoz'dan görüntülendi. Meteoroloji tahminlerine göre öğle saatlerinde, özellikle yüksek kesimlerde yağışların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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