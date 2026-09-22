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İstanbul'da sabah başlayan yağış Anadolu Yakası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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İstanbul'da sabah başlayan yağış Anadolu Yakası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı sonrası İstanbul'da başlayan yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde yağmur ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışların gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. Yer yer etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgar da zaman zaman etkisini artırdı.

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkisini gösteren rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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