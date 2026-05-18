Haberler

İstanbul'da yangınlara sebebiyet veren 3 bin 850 kilo atık toplandı

İstanbul'da yangınlara sebebiyet veren 3 bin 850 kilo atık toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Orman Benim' etkinliğinde 2 bin 250 kişi, orman yangınlarını önlemek amacıyla 3 bin 850 kilogram çöp ve atık topladı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinliğinde il genelinde 2 bin 250 kişinin katılımıyla 3 bin 850 kilogram çöp ve atık toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı "Orman Benim" etkinliği başlatıldı. Etkinlik çerçevesinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün organizesinde bugün Beykoz Kanuni Şehir Ormanı'nda çöp ve atıklar toplandı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve çok sayıda öğrenci katıldı. Orman içi ve dışındaki atık ve çöpler tek tek toplandı. Orman alt florasında zeminde bulunan çalılar, yanıcı materyaller de yol boyunca özel çalı doğrayıcı makinalar ile temizlendi. Etkinlik yapılan alan ve çevre ormanlarda 2 bin 250 kişi tarafından toplam 3 bin 850 kilogram atık toplandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

İsrail'in son barbarlığına Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor
Bakan Fidan: Sumud Filosu'na saldırı korsanlık eylemi

Bakan Fidan'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına sert tepki
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti