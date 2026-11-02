Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da kuvvetli sağanak, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da kuvvetli sağanak, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da kuvvetli sağanak, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi. Araçlar ilerlemekte zorlanırken rögarlar taştı, Yenibosna'da vatandaşlar duraklara sığındı.

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Meydanı göle dönerken, araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarların taştığı yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Yenibosna'da yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise duraklara sığındı. Küçükçekmece'de de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen yağmur sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

Koca ada karanlığa gömüldü! On binlerce kişi kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı

Damadı tutuklanan Çelik, her şeyden elini eteğini çekiyor
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış

Tehditlerine içeride başlamış! Çıkar çıkmaz anne-kızı hayattan kopardı
Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

Bu fotoğrafları paylaşıyordu! Sonu kötü bitti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding'in patronu hayatını kaybetti
Estonya'da market soğutucularına siber saldırıda sıcaklık 50 dereceye çıkarıldı

Siber saldırganların yeni yöntemi! 3 ülkede yine hedef aldılar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu