İstanbul'da kuvvetli sağanak, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi

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İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Meydanı göle dönerken, araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarların taştığı yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Yenibosna'da yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise duraklara sığındı. Küçükçekmece'de de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen yağmur sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı