İstanbul'da etkili sağanak Beykoz'da yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerledi

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İstanbul'un pek çok noktasını etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da çamurlu su içine batan araçlar, caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Sağanak nedeniyle bazı yollarda asfaltın parçalandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle ara sokaklardaki bazı yollarda kısmi çökme ve asfaltta parçalanma yaşanırken, birçok caddede su taşkınları meydana geldi. Beykoz- Riva yolu ve Yalıköy Mahallesi'nin ana caddelerinde araçların yükselen sular içinde güçlükle ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı