İskenderun ve Yayladağı’nda yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Yayladağı ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İskenderun ve Yayladağı ilçelerinde farklı yerleşim noktalarında yılanların görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin titiz müdahalesiyle yılanlar güvenli şekilde yakalandı.

Yakalanan yılanlar, vatandaşlar ve hayvanlar açısından herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ekiplerin, yerleşim yerlerinde görülen yılanlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı