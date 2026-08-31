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İskenderun ve Arsuz'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı

İskenderun ve Arsuz'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı
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Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, hayvanları bulundukları yerlerden güvenli bir şekilde çıkararak doğal yaşamlarına bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mahsur kalan hayvanların bulunduğu ihbarları üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli şekilde çıkarılan hayvanlar doğal yaşamlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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