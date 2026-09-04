İscehisar'da Jalapeno Biber Tarlalarında Saha Kontrolü
Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alternatif ürün üretimini yaygınlaştırmak amacıyla jalapeno biber yetiştirilen arazilerde denetim gerçekleştirdi. Teknik personeller, hasat olgunluğu ile hastalık ve zararlı kontrollerini yaparken üreticilere yetiştiricilik ve bitki sağlığı hakkında bilgi verdi. Tarımsal çeşitliliği artırma çalışmalarının süreceği bildirildi.
Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alternatif ürün üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla jalapeno biber yetiştirilen arazilerde saha kontrolü gerçekleştirildi.
Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde ürünlerin hasat olgunluk durumu incelenirken, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller de yapıldı. Üreticilere yetiştiricilik ve bitki sağlığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
İlçede tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.