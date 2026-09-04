Haberler

İscehisar'da Jalapeno Biber Tarlalarında Saha Kontrolü

İscehisar'da Jalapeno Biber Tarlalarında Saha Kontrolü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alternatif ürün üretimini yaygınlaştırmak amacıyla jalapeno biber yetiştirilen arazilerde denetim gerçekleştirdi. Teknik personeller, hasat olgunluğu ile hastalık ve zararlı kontrollerini yaparken üreticilere yetiştiricilik ve bitki sağlığı hakkında bilgi verdi. Tarımsal çeşitliliği artırma çalışmalarının süreceği bildirildi.

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alternatif ürün üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla jalapeno biber yetiştirilen arazilerde saha kontrolü gerçekleştirildi.

Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde ürünlerin hasat olgunluk durumu incelenirken, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller de yapıldı. Üreticilere yetiştiricilik ve bitki sağlığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçede tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

Tam 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi! İşte maliyeti
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Nepal'de sel: Tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra kurtarıldı

Sel felaketinden 9 gün sonra mucize! 2 işçi sağ kurtarıldı
Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

ABD İran'ı suçladı, yanıt gecikmedi: Hikayeyi baştan anlatın
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın