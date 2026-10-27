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İnsanlardan kaçmayan sincap, Bingöl'de ev bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi

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İnsanlardan kaçmayan sincap, Bingöl'de ev bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi Haber Videosunu İzle
İnsanlardan kaçmayan sincap, Bingöl'de ev bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi
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Bingöl'de bir evin bahçesine gelen sincap, insanlardan korkmadan dolaşarak yiyecek ararken ve çevresini gözlemlerken görüntülendi. Sincap, sakin tavırlarıyla bahçenin dikkat çeken misafiri oldu ve görenlerin ilgisini çekti.

Bingöl'de bir evin bahçesinde görüntülenen sincap, insanlardan korkmadan rahatça dolaşmasıyla dikkat çekti.

Bingöl'de bir evin bahçesine gelen sincap, insanların bulunduğu ortamda da dolaşmaya devam etti. İnsanlardan kaçmadan bahçede hareket eden sincap, yiyecek ararken ve çevresini gözlemlerken görüntülendi. Doğal yaşamın yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de varlığını sürdürdüğünü gösteren sincap, bahçenin dikkat çeken misafiri oldu. Sincabın insanlara karşı sergilediği sakin tavırlar, görenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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