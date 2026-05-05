İncirliova'da gece gündüz radar denetimi başladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla radar denetimleri artırıldı. İlçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen radar araçlarıyla gece gündüz hız kontrolleri yapılacak.

İncirliova'da devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, son dönemde yaşanan kazalar ve aşırı hız ihlalleri denetimlerin sıklaştırılmasına neden oldu. Trafik ekipleri, yolun çeşitli noktalarında gün boyu görev yaparak sürücüleri kontrol edecek.

Yetkililer, özellikle sürücülerin hız kurallarına uyması ve yayalara öncelik vermesi gerektiğini vurgulayarak, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı