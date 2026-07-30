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İnceğiz Kanyonu doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor

İnceğiz Kanyonu doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor
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Denizli’nin Kale ilçesinde yer alan ve turkuaz rengi suyu, metrelerce yükselen kaya duvarları ile ziyaretçilerini büyüleyen İnceğiz Kanyonu’nda tekne turları devam ediyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde yer alan ve turkuaz rengi suyu, metrelerce yükselen kaya duvarları ile ziyaretçilerini büyüleyen İnceğiz Kanyonu'nda tekne turları devam ediyor. Ancak su seviyesindeki düşüş nedeniyle turlardan yararlanmak isteyenler için yaklaşık 10-15 günlük bir süre kaldığı belirtiliyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan İnceğiz Kanyonu, eşsiz doğal güzellikleriyle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Yöre halkı tarafından "Arapapıştı Kanyonu" olarak da bilinen bölge, milyonlarca yıl boyunca akan suların kayaları aşındırmasıyla oluşan etkileyici jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor.

Turkuaz rengi suyu, yer yer yüzlerce metreyi bulan dik kaya duvarları ve çevresini saran çam, zeytin ve incir ağaçlarıyla adeta görsel bir şölen sunan kanyon, doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz manzaralar sunuyor. Tekne turları sayesinde ziyaretçiler, karadan ulaşılması mümkün olmayan koyları, kaya oluşumlarını ve doğal güzellikleri yakından görme fırsatı buluyor.

Bölgenin en önemli seyir noktalarından biri olan İnceğiz Seyir Tepesi ise kanyonun tamamını kuşbakışı izleme imkanı sağlıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan manzara, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Kemer Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düşmesi nedeniyle tekne turlarının yaklaşık 10 gün içerisinde sona ermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer sebeplerle ara verilen turların bu yıl da suyun çekilmesiyle duracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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