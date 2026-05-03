Haberler

İlkbahar ortasında kış, çiçek açan ağaçlar kar altında

İlkbahar ortasında kış, çiçek açan ağaçlar kar altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, kentte hem şaşkınlık oluşturdu hem de tarımsal üretim açısından endişeleri beraberinde getirdi.

Kütahya'da bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, kentte hem şaşkınlık oluşturdu hem de tarımsal üretim açısından endişeleri beraberinde getirdi. Mayıs ayında nadir görülen yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırırken, doğa adeta yeniden kışa döndü.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, başta Radar bölgesi olmak üzere yüksek rakımlı alanlarda yoğun şekilde görüldü. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte bölgedeki yollar beyaza bürünürken, sürücüler için de zaman zaman ulaşımda zorluklar yaşandı. Karla kaplanan doğa, görsel olarak kartpostallık manzaralar oluştururken, özellikle çiçek açmış ağaçların kar altında kalması dikkat çekti.

Elma, erik ve badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde karla kaplanması, üreticiler açısından riskli bir tablo ortaya koydu. Aynı şekilde ekili tarım arazileri ve tarlalar da beyaz örtü altında kalırken, zirai don ihtimali gündeme geldi. Uzmanlara göre, bu dönemde yaşanacak ani sıcaklık düşüşleri ve gece saatlerinde sıfırın altına inen değerler, çiçeklerin yanmasına ve dolayısıyla ürün kaybına neden olabiliyor.

Bölgede üretim yapan çiftçiler ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. Kütahyalı üretici Mehmet Akıncı, yaşanan kar yağışının alışılmışın dışında olduğunu belirterek, umutlu ancak temkinli olduklarını ifade etti. Mehmet Akıncı, "İnşallah meyvelerimize herhangi bir zarar gelmez. Rabbim hayırlısını versin. Şu anda ağaçlarımız çiçek aşamasında, aslında tomurcuk döneminde olması gerekiyordu. Bu durum bizi düşündürüyor. Eğer hava sıcaklıkları eksi 4-5 derecelere düşmezse büyük bir zarar olmayacağını umut ediyoruz. Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşamıştık, bu yıl da benzer bir durumla karşılaşmayız inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kavgaya aileler dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor