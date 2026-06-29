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Leylekler Ağrı Dağı ile eşsiz görüntüler oluşturdu

Leylekler Ağrı Dağı ile eşsiz görüntüler oluşturdu
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Iğdır Valiliği binasının çatısında dört mevsim yaşayan leylekler, arka plandaki Ağrı Dağı ile birlikte eşsiz ve kartpostallık manzaralar oluşturdu. Göç etmeyen leylekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Iğdır Valiliği binasının çatısındaki yuvalarında dört mevsim yaşayan leylekler, arka plandaki Ağrı Dağı ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu.

Iğdır'ın simgeleri arasında yer alan leylekler, Iğdır Valiliği binasının çatısındaki yuvalarında dört mevsim yaşamlarını sürdürüyor. Göç etmeyerek yıl boyunca yuvalarında kalan leylekler, Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının ve vatandaşların ilgisini çeken manzara, doğa ile şehrin uyumunu gözler önüne serdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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