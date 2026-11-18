Iğdır İl Özel İdaresi, 2026-2027 kış sezonunda karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere 39 araç ve 45 personelle hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için 7 gün 24 saat görev yapacak.

Iğdır İl Özel İdaresi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Kent genelinde özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla 23 ekip ve 39 araç görevlendirilirken, 45 personel kış boyunca sahada hizmet verecek. 2026 yılı çalışma sezonunda il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, kış mevsimi öncesinde araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını da tamamladı. Karla mücadelede kullanılacak iş makineleri ve destek araçları, muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazır hale getirildi. İl Özel İdaresi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ekber Gürcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve kırsal kesimde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. 2026-2027 kış sezonunda il genelinde 45 uzman personel ve 23 ekiple 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacaklarını ifade eden Gürcan, araç filosunda 7 greyder, 1 rotatif, 6 V bıçaklı kamyon, 5 loder, 5 kazıcı yükleyici, 4 seyyar tamir, ikmal ve treyler aracı ile 11 pikabın bulunduğunu kaydetti.

Gürcan, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere ek takviye araçlarının da hazır bekletildiğini aktardı. İlçe bazında görev dağılımına ilişkin bilgi veren Gürcan, Tuzluca'da 20 personel, 11 ekip ve 17 aracın, merkezde 8 personel, 6 ekip ve 10 aracın, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde ise 7 personel, 4 ekip ve 7 aracın görevlendirildiğini bildirdi. Araçların sezon öncesi ağır bakımlarının Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandığını anlatan Gürcan, muhtemel arızalara sahada hızlı müdahale edilmesi amacıyla 10 uzman personel ve 2 ekipten oluşan seyyar tamir ve ikmal biriminin 5 özel donanımlı araçla hizmet vereceğini belirtti. Buzlanmayla mücadele ve sınır karakollarına ulaşımın sağlanması için de gerekli planlamaların yapıldığını vurgulayan Gürcan, acil müdahalelerde kullanılmak üzere depolarda 100 ton tuz stoklandığını, Aralık ilçesindeki sınır karakollarına ulaştırılmak üzere 100 ton tuzun da sevkiyata hazır hale getirildiğini ifade etti. Gürcan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin kış sezonu boyunca teyakkuz halinde olacağını belirterek, vatandaşlara kazasız ve belasız bir kış geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı