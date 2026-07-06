Iğdır'da fırtına çatıları uçurdu

Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış, kent genelinde hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle birçok noktada binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Erhacı Mahallesi ile Karakuyu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim enerji hatlarına ait direkler ikiye bölünerek devrildi. Bölgede enerji altyapısında hasar meydana geldi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı