Haberler

Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu

Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve köylerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler kontrollü ilerledi.

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ile bazı köylerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en az yağış alan illerinden biri olan Iğdır'da temmuz ayında sağanak etkisini gösterdi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü

Özel davetle Ankara'daydı: Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

İşte zirvede en çok takip edilen toplantı! Gazeteciler akın etti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek