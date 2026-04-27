Hurman Çayı çevresinde yabani bademler pembe çiçek açtı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan Hurman Çayı, baharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne sahne oldu. Doğanın uyanışıyla birlikte bölge, yeşilin tonlarına bürünürken özellikle yabani badem (payam) bitkisinin açtığı pembe çiçekler eşsiz manzaralar oluşturdu.

Hurman Çayı çevresinde baharın gelişiyle kilometreler boyunca farklı çiçekler, çalılar ve ağaçlarla kaplanıyor. Şu sıralar özellikle yabani badem bitkisinin pembe tonlarının hakim olduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bölgedeki doğal zenginlikler hem doğa fotoğrafçılarının hem de dağcıların ilgisini çekiyor. - KAHRAMANMARAŞ

