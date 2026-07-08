Kelkit Vadisi'nin simgesi dev Türk bayrağı yenilendi

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyü'nde, Kelkit Vadisi'nin simgeleri arasında yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Hünkar Kalesi'nde bulunan 70 metrekarelik dev Türk bayrağının bakım ve boyama çalışmaları tamamlandı.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyü'ndeki Hünkar Kalesine 2010 yılında inşa edilen ay yıldızlı Türk bayrağı bu yıl da geleneksel bakım ve boyama çalışmalarının ardından yeniden eski görünümüne kavuştu.

Alucra Köklüce Köyü Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kelkit Vadisi'nin önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen dev ay yıldızlı eserin bakım ve onarımı titizlikle tamamlandı.

Yaklaşık 14 ton mermer kullanılarak 2 bin 200 metre rakımda oluşturulan ve 70 metrekarelik alana sahip olan ay yıldızlı eser, aradan geçen yıllara rağmen Alucra'nın ve Kelkit Vadisi'nin en dikkat çeken sembolleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının bu yıl da başarıyla tamamlandığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı