Düzce'de Heyelan Bölgesinde Güçlendirme Çalışmaları

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Cumayeri Üvezbeli Köyü Sıvazoğlu Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli Köyü Sıvazoğlu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışma başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında heyelan bölgesinde taş tahkimatı ve dolgu uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Bölgede oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi ve zeminin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar ekipler tarafından aralıksız devam ettiriliyor.

Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğinin sağlanması ve yaşanabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı