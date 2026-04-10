Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

İlçeye bağlı 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi, aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı. Bölgede bulunan Aksu, Göksu, Kurtuluş, Yeni Yayla, Dikmen, Güney ve Kadife Kalem mahallelerindeki kış güzelliği, kameralara yansıdı. Manzaraya şahit olmak isteyen vatandaşlar araçları ile yaylanın yolunu tuttu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı