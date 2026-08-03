Yozgat'ta Kaybolan 15 Küçükbaş Hayvan Jandarma Sayesinde Bulundu

Yozgat'ta küçükbaş hayvanları kaybolan çiftçiye Jandarma yardım etti.

Kent merkezinde küçükbaş hayvanlarını otlatan M.K. hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Çevrede yapılan aramalar sonucunda 15 adet küçükbaş hayvan, mahalleye 5 kilometre uzaktaki Yüksek Hızlı Tren Garı mevkiinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Hayvanları bulunan çiftçi ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı