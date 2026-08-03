Yozgat'ta Kaybolan 15 Küçükbaş Hayvan Jandarma Sayesinde Bulundu
Yozgat'ta otlattığı 15 küçükbaş hayvanı kaybolan çiftçi M.K., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çevrede yaptığı aramalar sonucunda hayvanlar, mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Yüksek Hızlı Tren Garı mevkiinde bulunarak sahibine teslim edildi. Çiftçi, ekiplere teşekkür etti.
Yozgat'ta küçükbaş hayvanları kaybolan çiftçiye Jandarma yardım etti.
Kent merkezinde küçükbaş hayvanlarını otlatan M.K. hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Çevrede yapılan aramalar sonucunda 15 adet küçükbaş hayvan, mahalleye 5 kilometre uzaktaki Yüksek Hızlı Tren Garı mevkiinde bulundu ve sahibine teslim edildi.
Hayvanları bulunan çiftçi ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı