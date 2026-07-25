Haberler

Haymana Merkez Camii’ne yıldırım düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir camiiye düşen yıldırım, camiinin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir camiiye düşen yıldırım, camiinin elektrik sisteminin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan yağmurun ardından Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Camiinin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi. Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu

Özgür Özel'e ilk tebrik o ülkenin liderinden

Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

Kamyon sürücüsü ölmedi ama aldığı hasar kahretti
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış