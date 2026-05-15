Başkent'te bir yılan koyun sürüsüne saldırdı

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir yılan koyun sürüsüne saldırdı.

Ankara'nın Haymana ilçesi Bahçecik köyünde, koyun sürüsüne saldıran bir yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. 4 çoban köpeği yılanın etrafını sararak koyunları korumaya aldı. Çobanın da müdahalesiyle yılan sürüden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı