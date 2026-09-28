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Hatay'da şiddetli yağış dereyi taşırdı, Antakya'da yol toprak kaymasıyla kapandı

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Hatay'da gece başlayıp sabaha kadar süren şiddetli yağış, Antakya'nın Kisecik Mahallesi'ndeki derenin debisini artırdı; toprak kayması nedeniyle mahalledeki yol ulaşıma kapandı. Antakya'nın çeşitli bölgelerinde yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Hatay'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte derelerin debisi artarken, yola dönen göller sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah saatlerine kadar devam etti. Şiddetli yağışla birlikte Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan derenin debisi taşarken, mahallede bulunan yol yaşanan toprak kaymasıyla ulaşıma kapandı. Öte yandan, şiddetli yağışla birlikte Antakya ilçesinin çeşitli bölgelerinde yollar göle döndü. Yola dönen göller sürücülere zor anlar yaşattı.

"Sezonun ilk hızlı yağmuru diyebiliriz, arkamızdaki derenin manzarası bu şekilde"

Yağmurun yağmasının ardından derenin taştığını söyleyen Halil Bayraktar, "Burada 3 aydır faaliyette olan köprü çalışması vardı. Önümüzdeki günlerde de yağışlar devam edecek. Gece çok şiddetli yağmur yağdı. Arkamızdaki derenin manzarası bu şekilde. Önlem alınması gerekiyor" dedi.

"Yağmurun bu şekilde yağacağını beklemiyorduk aniden başlayan sağanak yağmur bizi de korkuttu"

Sabaha karşı çok kuvvetli şekilde yağmurun yağdığını ifade eden Mustafa Yüksel, "Yağmurun bu şekilde yağacağını beklemiyorduk aniden başlayan sağanak yağmur bizi de korkuttu. Sabaha kadar çok kuvvetli şekilde yağmur yağdı. Arkamızdaki dereye önlem alınması gerekiyor. Önceden çok az akan dere şimdi taşma durumuna geldi. Sabah bu manzarayı görünce panik içinde kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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