Hatay'da mahsur kalan hayvanlar kurtarılıp doğal yaşam alanlarına bırakıldı

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Hatay'ın Belen ve Antakya ilçelerinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden güvenli şekilde kurtarıldı.

Belen ve Antakya'da mahsur kalan hayvanların kurtarılması için ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Müdahaleler sonucunda hayvanlar bulundukları yerlerden sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarma çalışmalarının ardından hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı