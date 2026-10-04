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Hatay'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, Altınözü ilçe stadyumu beyaza büründü

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Hatay'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, Altınözü ilçe stadyumu beyaza büründü
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Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, Antakya, Altınözü ve Hassa ilçelerinin kırsal mahallelerinde görüldü. Altınözü ilçe stadyumunu beyaza bürüyen dolu, özellikle Altınkaya Mahallesi'nde etkili oldu; bölgedeki yağışın gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Hatay'da kısa süreli etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Yağışlı havanın gece boyunca etkili olması beklenirken, beyaza bürünen Altınözü ilçe stadyumunun görüntüsü dikkat çekti.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün boyu yağışlı hava etkili oldu. Antakya, Altınözü ve Hassa ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle beyaza bürünen Altınözü ilçe stadyumunun görüntüsü dikkat çekti. Dolu yağışının özellikle Altınkaya Mahallesi'nde etkili olduğu öğrenilirken, vatandaşlar yağan doluyu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bölgedeki yağışın etkisini gece boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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