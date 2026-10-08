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Hatay Arsuz'da motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesine kavuşturuldu

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Hatay Arsuz'da motora sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesine kavuşturuldu
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde aracın motor kısmından gelen sesleri fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden sağ olarak kurtarılan yavru kedi, ardından annesine kavuşturuldu.

Hatay'da aracın motor kısmına sıkışarak mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde aracının motor kısmından gelen sesleri fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan yavru kedi, yapılan çalışmanın ardından annesine kavuşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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