Batman'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te akşam saatlerinde etkili olan gökyüzü hareketliliği, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

İlçede gün batımının ardından aniden bastıran fırtına öncesi, gökyüzünü bir anda şimşekler aydınlattı. Tarihi dokusu ve Dicle Nehri üzerindeki eşsiz manzarasıyla bilinen Hasankeyf'te, şimşeklerin çakma anı saniye saniye kaydedildi. Geceyi adeta gündüze çeviren doğa olayı, bölgedeki dağların üzerinde görsel bir şölen oluştururken, çevre sakinleri bu anları hayranlıkla izledi.

Özellikle baraj gölü üzerindeki yansımalarla birleşen ışık patlamaları, Hasankeyf'in mistik atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan bu görsel şölen, Hasankeyf'in gece manzarasını unutulmaz kıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı