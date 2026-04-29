Hamamyolu'nda bahar yoğunluğu: İğne atsan yere düşmüyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kentin en işlek noktalarından biri olan Hamamyolu Caddesi'nde yoğunluk tavan yaptı.

Eskişehir'de uzun süren serin havaların yerini güneşli bir gökyüzüne bırakması, kent sakinlerini sokağa döktü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, adeta 'İğne atsan yere düşmez' dercesine caddede adım atacak yer bırakmadı. Özellikle yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Hamamyolu Caddesi, en hareketli günlerini yaşıyor. - ESKİŞEHİR

