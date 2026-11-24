Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "saklı cennet" olarak nitelendirilen Doski Vadisi, büründüğü sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, asırlık ceviz ve meyve ağaçlarının yanı sıra zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken Doski Vadisi, sonbaharın son günlerinde sarı, turuncu ve kızılın tonlarına büründü. Bölgedeki köylerin etrafını saran ağaçlardan dökülen yapraklar ve vadi boyunca akan dere, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturuyor. Kışın yaklaşmasıyla birlikte sonbahardan kalma güneşli günlerin yaşandığı vadi, sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hafta sonunu değerlendirmek ve sonbahar manzarasını fotoğraflamak amacıyla bölgeye giden vatandaşlardan Serhat Yüksek, vadinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Kış bastırmadan önce doğanın sunduğu bu son güzellikleri görmek istediklerini belirten Yüksek, "Doski Vadisi adeta saklı bir cennet. Kış kapıya dayanmışken burada hala sonbaharın en güzel tonlarını görebiliyoruz. Asırlık ağaçların arasından süzülen güneş ışığı, dere sesi ve dökülen yaprakların oluşturduğu atmosfer insanı dinlendiriyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının kış gelmeden mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı