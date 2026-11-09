Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Yüksekova'da kar etkisini artırdı, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova'da kar etkisini artırdı, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah etkisini artırdı; ilçe merkezi beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Karla mücadele ekipleri ilçe geneli ve yüksek kesimlerde çalışma başlattı, meteoroloji soğuk havanın süreceğini bildirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.

Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de kendini gösterdi. Sabah saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Yüksekova beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer arttı.

Öte yandan, ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri ilçe geneli ve yüksek kesimlerde çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi26

Amedspor çok büyük oynuyor! Dünya bu transferi konuşur
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi

İddialı dizide kriz üstüne kriz! Şimdi de ücretler masada
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı15

YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı! İşte sonuç