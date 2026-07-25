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Hakkari’ye dev yaşam alanı müjdesi

Hakkari’ye dev yaşam alanı müjdesi
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Hakkari Valiliği tarafından kente kazandırılacak olan toplam 40 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek ’Depin Zap Suyu yaşam alanı’ projesi için önemli bir adım atıldı.

Hakkari Valiliği tarafından kente kazandırılacak olan toplam 40 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek 'Depin Zap Suyu yaşam alanı' projesi için önemli bir adım atıldı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde, Sümbül Dağı Depin mevkiinde iki tünel arası Zap Suyu kıyısında inşa edilecek dev yaşam alanının ihalesi 20 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplam 40 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek proje kapsamında vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunacak çok sayıda donatı yer alacak. Projede park ve mesire alanları, kamelyalar, barbekü alanları, iki adet macera parkı, bin 750 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, iki adet WC ve mescit binası, bir büfe, iki adet sekiz gözlü çeşme ile yaklaşık 10 bin metrekarelik otopark inşa edilecek. Ayrıca proje kapsamında Zap Suyu çevresinin aydınlatılması ve ışıklandırılması da yapılacak. Doğayla iç içe planlanan yaşam alanının, hem Hakkari halkına hem de kenti ziyaret eden misafirlere modern ve güvenli bir dinlenme ortamı sunması hedefleniyor.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Hakkari'yi karşılayan ilk durak artık modern, estetik ve nefes alan bir yaşam alanı olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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