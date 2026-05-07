Ulaşımın koptuğu noktaya TSK dokunuşu

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapımına başlanan panel köprü çalışmalarında sona gelindi.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akçalı köyü mevkiinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım durdu. Heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanırken, Tatlı köyünün aşağı kısmında belirlenen alternatif güzergahta da çalışmalar sürüyor.

"TSK'dan Hakkari-Van yoluna hızlı müdahale"

Yaklaşık 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Son montajları yapılan panel köprünün bugün akşam saatlerinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Köprü çalışmalarının yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, köprünün tamamlanmasının ardından yol çalışmalarının da bitirilmesiyle ulaşımın normale döneceğini ifade etti.

Van'dan Hakkari'ye gelen vatandaşlar ise yolun uzun süredir büyük sıkıntıya neden olduğunu belirterek, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi. Vatandaşlar, kısa sürede köprü yapımını sürdüren TSK ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

