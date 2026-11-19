Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü. İlçe genelinde ve yüksek kesimlerde olası olumsuzluklara karşı karla mücadele ekipleri hazır bekletilirken, meteoroloji yetkilileri soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerine doğru şiddetini artıran kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı.
Öte yandan, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde ve yüksek kesimlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.