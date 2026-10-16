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Hakkâri İl Özel İdaresi Yüksekova'da 14,5 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı

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Hakkâri İl Özel İdaresi Yüksekova'da 14,5 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı
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Hakkâri İl Özel İdaresi, Yüksekova'da Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda yaklaşık 14,5 kilometrelik BSK asfaltlamasını tamamladı. Çalışmayla kırsal ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova'da Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda yaklaşık 14,5 kilometrelik BSK asfaltlama çalışmasını tamamladı.

Hakkari İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 14,5 kilometrelik yol asfaltlandı.

Çalışmalar kapsamında grup köy yolunun yanı sıra Ortaç köyüne bağlı Pirinceyin, Kargılı, Konak ve Gümüşlü mezralarının yollarında da asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla bölgedeki kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların köy ile mezralar arasındaki ulaşımının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde köy ve mezraların ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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