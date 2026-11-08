Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açtı Haber Videosunu İzle
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari İl Özel İdaresi Akçalı Bakım Evi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları ulaşıma açıldı; ekipler mağduriyet yaşanmaması için hazır bekletiliyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari İl Özel İdaresi Akçalı Bakım Evi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için hazır bekletildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bodrum'da alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu

Alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif: Basın sözcüsü ol

Beyaz Saray basın sözcülüğünü öyle bir isme teklif etti ki şaşarsınız!
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ülkeyi kana bulayan katliam böyle başladı
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!
Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İki çocuk annesini öldüren cani yakalandı
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi

Talimat ABD'den geldi! Komşuda sınır hareketliliği

Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var