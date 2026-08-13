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Hakkari'de Sıcaktan Bunalanlar Otluca'daki Açık Havuzda Serinliyor

Hakkari'de Sıcaktan Bunalanlar Otluca'daki Açık Havuzda Serinliyor
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Hakkari'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, kent merkezine yakın Otluca köyündeki açık havuzda serinliyor. Dağlardan akan serin sularda yüzen aileler ve çocuklar, sıcak havanın etkisinden uzaklaşırken, vatandaşlar burayı önemli bir alternatif olarak görüyor.

Hakkari'de etkili olan sıcak hava nedeniyle kent merkezinde bunalan vatandaşlar, serinlemek için Otluca köyünü tercih ediyor.

Kent merkezine yakın Otluca köyüne giden aileler, burada bulunan açık havuzda serinleme fırsatı buluyor. Yetişkinler ve çocuklar, dağlardan akan serin sularda yüzerek sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği havuzda aileler de serin suyun keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde sıcaklardan bunaldıklarını belirten vatandaşlar, Otluca'daki açık havuzun kendileri için önemli bir alternatif olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, sıcak havalarda doğayla iç içe serinlemek için Otluca'yı tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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